Dal 1° all’8 luglio la XIX edizione della manifestazione "Sorsi d'Autore"

Massimo Giletti, Gaetano Curreri, Laura Morante e Martin Castrogiovanni sono i protagonisti della diciannovesima edizione, di Sorsi d’Autore, la rassegna culturale ed enogastronomica promossa da Istituto Regionale Ville Venete e Fondazione Aida, con il patrocinio di Regione Veneto e Veneto Turismo, che torna dal 1° all’8 luglio con quattro date. Quest’anno la manifestazione è inserita tra gli eventi dell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale.

Un importante riconoscimento per una kermesse che, negli anni, ha saputo conquistare il pubblico grazie al mix originale tra “chiacchierate” con personaggi di primo piano del mondo dello spettacolo, della cultura e dello sport, degustazioni di vini pregiati, visite guidate e, naturalmente, il contesto unico offerto dallo scenario delle magnifiche Ville Venete.

Quest’anno gli appuntamenti di Sorsi d’Autore saranno ospitati a Villa Violini Nogarola di Castel d’Azzano (VR), Villa Cordellina Lombardi di Montecchio Maggiore (VI), Villa Pisani Bolognesi Scalabrin di Vescovana (PD) e la palladiana Villa Badoer di Fratta Polesine (RO). In ogni data, oltre all’incontro serale con i protagonisti di Sorsi d’Autore 2018, sarà possibile partecipare a degustazioni guidate dei migliori vini veneti, accompagnate dai sommelier di AIS Veneto, nonché a visite guidate alle ville.

Gli appuntamenti

Tutti gli incontri serali iniziano alle ore 21 e sono a ingresso gratuito.

Si parte domenica 1° luglio a Villa Violini Nogarola di Castel d’Azzano (VR) con un dialogo tra due giornalisti particolarmente amati del piccolo schermo. Mattatore dei talk show domenicali, prima con L’Arena su Rai 1 e ora con Non è l’Arena su La7 dove sa portare al grande pubblico temi di politica, cronaca e attualità con la sua personale cifra stilistica, Massimo Giletti si racconterà al collega Luca Telese, conduttore di Matrix e autore, tra gli altri, dei libri Cuori neri e Cuori contro.

Venerdì 6 luglio a Villa Cordellina Lombardi di Montecchio Maggiore (VI) sarà la volta di un protagonista della storia della musica italiana: Gaetano Curreri, frontman degli Stadio e autore di brani per Vasco Rossi, Lucio Dalla e Francesco Guccini. A Sorsi d’Autore presenterà, insieme a Luca Telese, il libro Generazione di fenomeni. Stadio, quarant'anni nel cuore della musica italiana, scritto a quattro mani con Fabio Masi, in cui Curreri ripercorre la storia della band tra concerti, hit e sperimentazione, ma sempre restando fedeli alle origini.

Una delle più apprezzate attrici del cinema italiano contemporaneo, Laura Morante, è la protagonista della serata di sabato 7 luglio a Villa Pisani Bolognesi Scalabrin di Vescovana (PD). Premio David di Donatello per La stanza del figlio, ha recitato con molti dei maggiori registi italiani (Moretti, Avati, Bertolucci, Muccino, Monicelli, Virzì…). La Morante è anche regista (Ciliegine, Assolo) e scrittrice: ha recentemente pubblicato la sua raccolta di racconti Brividi immorali. Dialogherà con lei la scrittrice e giornalista Cinzia Tani.

Chiude la rassegna, domenica 8 luglio, il campione di rugby Martin Castrogiovanni, non a caso nella patria veneta del rugby – Rovigo – ospite della magnifica Villa Badoer di Fratta Polesine, opera di Andrea Palladio. Ex pilone della nazionale italiana, resta tuttora uno degli sportivi italiani più amati, grazie alla simpatia e all’entusiasmo che ha saputo esprimere anche come conduttore televisivo. Presenta il suo libro Raggiungi la tua meta, in cui la sua carriera agonistica si intreccia con gli ostacoli (superati), che gli ha imposto la celiachia e in cui cerca di incoraggiare chi come lui soffre di questo disturbo. Con Castrogiovanni ci sarà uno dei più apprezzati giornalisti sportivi italiani: Darwin Pastorin.

Degustazioni e visite guidate

In attesa degli incontri serali con gli ospiti di Sorsi d’Autore, nel tardo pomeriggio il pubblico potrà partecipare (solo su prenotazione) a degustazioni guidate con i sommelier AIS-Associazione Italiana Sommelier Veneto e a visite alle ville. I vini in degustazione provengono da quattro cantine venete d’eccellenza: Ca’ Rugate (1° luglio), Tenuta Sant’Antonio (6 luglio), Astoria (7 luglio), Conselve (8 luglio).

I vini in degustazione saranno accompagnati da una selezione di formaggio Asiago DOP.

Le degustazioni sono a pagamento e si tengono alle 18.30 (tranne quella del 6 luglio a Villa Cordellina, alle 19). Le visite guidate alle ville sono in programma alle 19.30; gratuita quella a Villa Violini Nogarola, mentre per le altre è previsto un biglietto d’ingresso.

Per prenotare degustazioni e visite guidate: Fondazione Aida, tel. 045.8001471-045.595284, fondazione@fondazioneaida.it