Songwriters dal vivo a Cavaion Veronese

#songwriters è la nuova compilation targata Vrec dedicata ai cantautori italiani. La compilation in uscita negli store digitali il prossimo 14 dicembre comprende diversi brani inediti di artisti legati al marchio discografico dell’agenzia davverocomunicazione.



La release sarà presentata sabato 15 dicembre presso il locale Ca’ Nostra a Cavaion Veronese (VR). Dal vivo si esibiranno: Valerio Sanzotta, cantautore folk che ha dato alle stampa quest’anno il nuovo lavoro “Prometeo Liberato”, il cantautore Gianluca Chiaradia che ha contribuito alla compilation con il brano totalmente inedito “Finestra vista camera blindata” e Demian’s, cantautore vicentino recentemente uscito con il suo nuovo singolo “Il cappellaio matto”. Ospite speciale Gianluca Chiarelli. il locale Ca’ Nostra è in Viale della Rimembranza 5 a Cavaion Veronese. Inizio ore 21:30, ingresso libero.



La compilation #songwiters vede partecipare numerosi cantautori con brani inediti: l’incipit è affidato ad un inedito di Giulio Casale che sarà poi inserito nel suo prossimo album “Inexorable” in uscita l’11 gennaio 2019; “Mi gusterò il peccato” è l’inedito di Gianmaria Simon estratto dal suo prossimo album “Low Fuel” mentre la compilation vede il ritorno alla discografia di Ruben: il cantautore veronese ha donato il brano “Le Jeux Son Fait” mai pubblicato prima.

Completano la raccolta il nuovo singolo di Moreno Delsignore “La scia del sole”, l’ex Gatti Mezzi Novi con “Mi sono scavato la casa”, il giovane Soniko con “Amare l’amore”, i Radio Lausberg feat. Erriquez con “Paraculo Caterì”, il rocker dal cuore tenero Emonis con “Love is all we need” e molti altri.



#SONGWRITERS [14.12.18]



1/ GIULIO CASALE - Ammirarti Infinita [inedito]

2/ GIANMARIA SIMON - Mi gusterò il peccato [inedito]

3/ RUBEN - Les jeux sont fait [inedito]

4/ SIMONE LEON PERRON - Giorgia

5/ MORENO DELSIGNORE - La scia del sole

6/ VALERIO SANZOTTA - Moonshiner

7/ GIANLUCA CHIARADIA - Finestra vista camera blindata [inedito]

8/ EMONIS - Love is alla we need

9/ SONIKO - Amare l’amore

10/PASQUALE DEMIS POSADINU Michela

11/ NOVI - Mi sono scavato la casa

12/ RADIO LAUSBERG feat. ERRIQUEZ - Paraculo Caterì

13/ DEMIAN’s - Il cappellaio matto