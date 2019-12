Solstizio d’inverno in via Albere a Verona, l'antica via Postumia

Appuntamento sabato 21 dicembre 2019, dalle ore 15.30 alle 18. Torna il solstizio d’inverno, tra il 21 e il 22 di dicembre. Come lo festeggeremo qui in via Albere Verona-antica via Postumia?

Con una Camminata di gruppo lungo la nostra via, da moderni pellegrini

Cantando in coro

Addobbando con un segno natalizio il ponte che da via Albere conduce a Porta Palio (con autorizzazione ricevuta)

Piantando bulbi che fioriranno a primavera in un punto dell’incrocio tra via Albere e via Palladio, luogo di partenza quotidiana delle nostre Camminate.

Nuovi riti in una via antica? Chi lo sa, certamente momenti di condivisione e amicizia, l’invito è aperto a tutti! L’evento è gratuito, informale, ognuno è responsabile per sé.

Non fai ancora parte del Gruppo “Camminate in via Albere Verona e dintorni”? partecipa e cogli questa occasione per conoscerci, sei il benvenuto! È un progetto dell’associazione Easy Green Verona ai fini della valorizzazione del territorio, del benessere e delle relazioni di buon vicinato.

Informazioni e contatti

Mail: easygreenverona@gmail.com

Web: http://www.viaalbereverona.com