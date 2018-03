Salotto con gli Artisti al club Incognito Music & Dinner: incontro con Fabio Mora

Il club Incognito Music & Dinner di Cerea (VR), noto ormai da anni per Eventi Live – con musica di grande spessore – e anche per cene legate alla cucina tradizionale veronese unite ad ottime birre e vini locali, è pronto per la rassegna “Salotto con gli Artisti” che per quattro appuntamenti si costituirà ancora una volta spazio ideale per chi ama la musica e vuole continuare a viverla come si faceva una volta. Nel pieno della tradizione orale. In queste serate gli artisti taglieranno i fli elettrici e porteranno sul palcoscenico il loro amore sincero per la musica: per un’ora e mezza, spaziando tra parole e momenti musicali – magari accompagnandosi con una sola chitarra o pianoforte per dare ritmo ai loro racconti - si apriranno al pubblico presente con tanti aneddoti non ancora svelati sulla loro storia e carriera, mettendosi a nudo come soltanto mentre si sorseggia un buon bicchiere di vino, in compagnia di amici, si può fare.

I quattro incontri della rassegna “Salotto con gli Artisti”, sono organizzati in collaborazione con Laboratorio Superiore Musicale, A-Z Blues e Blues Made In Italy.

Per avere un tavolo vicino alla zona palco è consigliata la prenotazione.

Mercoledì 28 Marzo 2018 – FABIO MORA

Fabio Mora canta da sempre...fin dal primo vagito. Ha fatto della sua voce lo strumento per comunicare i mille mondi che trattiene dentro sè. Mai particolarmente legato ad un unico genere musicale nella sua carriera ha cavalcato l’onda del punk, dell’heavy metal, del pop, del blues, del country, del progressive, del folk, sempre con lo spirito di sperimentazione. Ogni stile affrontato gli ha permesso di sviluppare un personalità vocale unica e competenze che hanno valso collaborazioni in qualità anche di autore con Ladri Di Biciclette, Mangala Vallis, i Rio e Mora & Bronski.