Solidarietà a 360°: corso di formazione

XXVIII Corso di Formazione con Nuova Acropoli Verona. L’associazione Onlus Nuova Acropoli Verona propone un nuovo percorso di formazione, “Solidarietà a 360°”, con l’intento di avvicinare la cittadinanza al mondo del volontariato. Il corso, gratuito per studenti, che prenderà il via giovedì 27 settembre alle ore 18.30 nella sede dell’associazione in via Merano 17, è rivolto a tutti coloro che voglio fare la propria parte per la propria città (a partire dai 16 anni).

Il volontariato di Nuova Acropoli nasce da un’azione generosa e volontaria e dà ad ognuno la possibilità di coltivare valori come la solidarietà, la disponibilità e la responsabilità, esprimendo il proprio impegno per la società. Ecco perché il motore che spinge all'azione ogni volontario è la possibilità di vivere da protagonisti i propri principi mettendosi a disposizione là dove necessita.

Il corso prevede 12 incontri teorico-pratici a cadenza settimanale dove verranno affrontate le seguenti tematiche:

• Difficoltà e dispersione scolastica

• Progetto VIVI! Volontario Insegna, Volontario Impara – supporto gratuito allo studio e esperienza di volontariato

• Ruolo e valorizzazione dell’anziano

• Il bambino: educare giocando

• Preparazione di eventi rivolti a bambini ed anziani

• Attività di promozione culturale

• Etica del volontariato: conoscere se stessi per aiutare gli altri

Accanto alle lezioni in aula i corsisti potranno sperimentarsi in attività pratiche. Le uscite offriranno ai corsisti l’opportunità di mettere in pratica le competenze acquisite durante le lezioni, valorizzando anche il lavoro di squadra e la capacità di mettersi in gioco, per se stessi e per gli altri.

Per le iscrizioni al corso e per qualsiasi altra informazione, è possibile rivolgersi direttamente all’associazione dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. È possibile inoltre, contattare tramite sms e Whatsapp al numero 3807689599. Maggiori informazioni sono presenti nel sito www.nuovaacropoli.it o contattandoci tramite mail a verona@nuovaacropoli.it.