"Sola in Alaska", incontro con l'autrice Ulrike Raiser

Curiosità, entusiasmo, una macchina fotografica e 12 kg di zaino: questi sono gli unici compagni di viaggio di Ulrike Raiser quando decide di partire da sola alla volta dell’Alaska. Quella del viaggio in solitaria può sembrare una scelta difficile, ma porta ad un tipo di solitudine che apre a se stessi e agli altri. In "Sola in Alaska" prendono forma riflessioni sul senso del viaggiare, sulle differenze tra i paesi e su quanto sia ora difficile il contatto con la natura. L’autrice scopre un’Alaska che non è solo ghiaccio e freddo ma anche foreste incontaminate, aquile che volteggiano silenziose, case sperdute nel nulla e souvenir decisamente atipici.

Tra panorami mozzafiato, orsi, balene, salmoni e divertenti imprevisti, il messaggio di Ulrike arriva forte e chiaro: si può scegliere di viaggiare da soli, si possono scegliere mete poco turistiche, si può avere un budget limitato e, perché no, si può anche andare controcorrente e scegliere di prendere freddo. E così, a ogni nuova tappa vengono raccontate le piccole gioie e disavventure di ogni giorno, in un libro che riesce a trasmettere le profonde emozioni che legano tra loro tutti i viaggiatori, diversi ma sempre simili, con la leggerezza e l’ironia di chi il viaggio lo vive alla giornata, facendoli sentire parte di un’unica emozione.

A dispetto delle prime impressioni Ulrike Raiser è di origini piemontesi. Laureata con lode prima al D.A.M.S. e poi in Lettere, insegnante, collabora da tempo con la casa editrice Del Baldo, per la quale ha pubblicato oltre trenta libri. Insoddisfatta di una vita sedentaria trascorsa nell’attesa delle due settimane di viaggio annuali, ha girato il mondo zaino in spalla dall' Europaa Russia , Egitto, Marocco, Tanzania, Sudafrica, Mozambico, Swaziland, Zanzibar, Seychelles, Cuba, Stati Uniti, Canada, Cina, Borneo, Malesia, Iran, Nepal, India, Australia, Namibia e Bolivia...

Michele Bottazzo è il Presidente dell' Angolo dell' Avventura di Verona , che dal 1990 promuove la cultura ed il piacere del viaggio. E' piu' facile elencare i paesi ove non è stato, ma ha una particolare passione per quelli del "Grande Nord".

Ingresso libero con ampio parcheggio gratuito