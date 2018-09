Il 13 gennaio va in scena lo spettacolo "Sogno di una notte di mezza estate" al teatro stimate per la rassegna Famiglie a Teatro. In una stanza, un attore ripassa la sua parte, poi si addormenta e allora accade l’impensabile: fiori magici, asini parlanti, incantesimi, fate. Questi gli elementi che William Shakespeare ha tessuto fra loro nel suo “Sogno”. Una commedia leggera di trasformazioni e intrighi.

Tutto tornerà al proprio posto ma nulla sarà più come prima, dopo questa notte. Perché nel bosco alle volte ci si perde, perché dal bosco si esce sempre, si esce diversi, forse migliori. Una fiaba senza tempo che ammalia e diverte.