La Sofia Sinfonietta Orchestra in concerto al Teatro Salieri di Legnago

Giovedì 9 gennaio 2020 alle 20.45, terzo appuntamento della rassegna di Musica della Stagione 2019-2020 del Teatro Salieri di Legnago con la Sofia Sinfonietta Orchestra, Svilen Simeonov direttore, Pavel Berman violino , con un concerto tutto dedicato alla grande musica di Beethoven, verrà eseguito il Concerto in re maggiore, per violino e orchestra, e la Sinfonia n. 3 “Eroica”.

Ore 20, al Ridotto del Teatro: Conversazioni sul concerto con Mauro Masiero, musicologo e Federico Pupo direttore.

Concerto par Clemenza pour Clement e il gioco di parole che Beethoven verga sulla partitura originale, dedicando di fatto il lavoro al primo esecutore del concerto, Franza Clement, primo violino dell’orchestra del Theater an der Wien dove fu eseguito la prima volta, nel 1806.

Non fu un gran successo, forse perché la partitura fu terminata pochi giorni (due!) prima dell’ esecuzione, oppure perché l’interprete esegui in maniera bizzarra ed eccessivamente personale questo concerto che fu tra le opere più amate da Beethoven tanto che egli stesso ne curò una versione per pianoforte e orchestra: si dovranno attendere quasi trent’anni perchè questo lavoro, grazie a Vieuxtemps e poi Joachim, due celebri violinisti dell’epoca, diventasse il successo che ancora oggi merita.

Sempre al Theater an der Wien, l’anno precedente, veniva presentata quella sinfonia che, assieme al quinto concerto per pianoforte, l’‘imperatore’, tradiva quei sentimenti di eguaglianza, liberta e fraternita che Beethoven vedeva in Napoleone. Speranza delusa ben presto, che farà togliere il diretto riferimento a Bonaparte intitolandola Sinfonia Eroica, composta per festeggiare il sovvenire di un grand’Uomo.

Informazioni e contatti

Biglietti: da 14 a 25 euro; per gli under 18, prezzo speciale di 8 euro per ogni categoria di posto.

I biglietti sono in vendita anche al telefono, con carta di credito; online: www.teatrosalieri.it.