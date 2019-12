La Sofia Sinfonietta Orchestra in concerto il Primo dell'anno al Teatro Ristori di Verona

Il Primo gennaio alle ore 17 il Teatro Ristori ospiterà la Sofia Sinfonietta Orchestra, una tra le più prestigiose formazioni sinfoniche bulgare, per il tradizionale concerto di Capodanno. Con l’esecuzione dei più famosi brani della famiglia Strauss, una carrellata di Valzer, Polche, Marce, con sicuramente molte sorprese fuori programma, l’orchestra bulgara, diretta da Svilen Simeonov, porterà il pubblico del Teatro Ristori in un’atmosfera magica ed entusiasmante. Al termine del concerto è previsto un brindisi per festeggiare in insieme il nuovo anno.

SOFIA SINFONIETTA - La Sofia Sinfonietta Orchestra prende origine nel 1972 grazie all’impegno dei violinisti bulgari Dina Schneidermann ed Emil Kamilarov, nel 1987 si trasforma in Bankya Collegium Musicum. Nel 2003 l’organico si è esteso fino a diventare Sofia Sinfonietta ed è composta stabilmente da più di 40 strumentisti fino ad arrivare oltre 60 per repertori più complessi.

I suoi progetti, estremamente vari ed ambiziosi, includono la partecipazione a cicli di concerti popolari destinati ai giovani, programmi di puro intrattenimento e spettacoli teatrali all’aperto, in cui Sinfonietta suona operette e spettacoli musicali, la presentazione di film e musica teatrale, opere in anteprima contemporanea di compositori bulgari e stranieri, progetti interattivi che suggeriscono idee di improvvisazione che possono coinvolgere dispositivi elettronici, musicisti jazz e folk.

Grazie alle numerose partecipazioni e interpretazioni nazionali e internazionali, Sofia Sinfonietta gode di un enorme prestigio e di un’alta reputazione professionale. Numerose volte ospite dei maggiori festival musicali in Europa, la Sofia Sinfonietta collabora con istituzioni educative, con progetti interamente dedicati ai giovani e alla valorizzazione dell’educazione musicale.

SVILEN SIMEONOV, direttore - Affermato come uno dei principali direttori della Bulgaria, Simeonov è stato insignito del premio "Musician of the Year" con l'orchestra Sofia Amadeusdella Bulgarian National Radio (1999), del Crystal Lyre Award (2001) con l'orchestra Collegium Musicum-Bankja e il Golden Lyre Award con l'orchestra Sofia Sinfonietta (2007) per i risultati artistici ottenuti nelle Arti dello Spettacolo. In Bulgaria il Maestro Simeonov è direttore principale dell'orchestra Sofia Sinfonietta dalla sua costituzione (2003), dell’ Orchestra Sofia Amadeus e della Vidin State Symphony Orchestra, oltre che direttore ospite dell'Operetta Stage di Vienna, del Teatro Lirico d'Europa e dell'Orchestra del Festival Strauss

Simeonov si è diplomato all'Accademia di Stato "Pancho Vladigerov" di Sofia e all'Accademia di Musica e Danza di Plovdiv con lauree in clarinetto e direzione d'orchestra. Ha inoltre completato studi di direzione con il Prof. Salvador Mass Conde all'Accademia di Musica di Vienna. Simeonov ha insegnato direzione a Sofia, e negli USA, presso la Yangstown-State University, la Dana School of Music-Ohio, il Thiel College PA e il Westminster College Pennsylvania.

Si è esibito in molte prestigiose sale da concerto di livello internazionale, tra cui: Philharmonic Hall di Berlino, Musikverein Gold Hall di Vienna, Concertgebouw di Amsterdam, Bulgaria Hall di Sofia, Seoul Art Center in Korea, Bunka Kaikan Center di Tokyo, Victoria Hall di Ginevra, l’ Auditorium RAI Toscanini di Torino, Palau de la Musica di Barcellona, Auditorium National de la Music di Madrid, Bilkent Hall di Ankara, Levent Center di Istanbul, Megaron Music Hall di Atene, Festival Hall di Osaka, Centro Artistico Aichi-Ken di Nagoya, Philharmonics Hall di Wroclaw, Teatro dell’ Opera di Novi Sad, solo per citarne alcune.

Per maggiori informazioni sulla rassegna vi invitiamo a visitare la pagina dedicata sul sito del Teatro Ristori: http://www.teatroristori.org/stagione/festeggiaconnoi/