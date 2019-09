"Soffitte al Parco", mercatino dell'usato a Verona

La 5^ Circoscrizione organizza sabato 28 settembre 2019 l'iniziativa "Soffitte al Parco" presso il parco S. Giacomo di via Tunisi.

La partecipazione è gratuita e riservata a privati cittadini residenti nel Comune di Verona che non esercitano attività commerciale in forma imprenditoriale, associazioni non a scopo di lucro.

Informazioni e contatti

Web: https://circ5.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=60859