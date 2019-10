A Verona il mercatino "Soffitte in piazza"

"Soffitte in piazza" è un evento organizzato dalla Sesta Circoscrizione del Comune di Verona e da Associazione Zero45. Un grande mercatino dello "sbaracco" e dell'usato con oltre un centinaio di espositori che si svolge nei giardini del Parco San Marco, tra via Pio Semeghini e via Campo Sportivo.

Si possono vendere, acquistare o barattare oggetti usati di proprietà degli espositori quali oggettistica vintage e arredi per la casa, prodotti informatici, libri, riviste e fumetti, dischi, capi di abbigliamento e vestiti per bambini, borse e valigie, giocattoli, attrezzi sportivi, cartoline, biciclette e molto altro (valore massimo di 200 euro).

"Soffitte in piazza" si svolgerà sabato 5 ottobre 2019. In caso di maltempo il mercatino è posticipato alla domenica. Si terrà sempre presso i giardini San Marco dalle 9 alle 17. L’accesso per chi vuole acquistare è libero e gratuito. Anche partecipare come espositore è gratuito, ma è necessaria la registrazione sul sito www.soffitteinpiazza.it nelle settimane che precedono il mercatino.



BOOK CROSSING: presso lo stand dell’organizzazione (postazione 1) è attivo il servizio di scambio libri ...chiunque potrà ritirare gratuitamente dei libri da leggere e consegnare dei libri che saranno messi a disposizione di altri lettori. Nessuna scadenza del prestito, nessun obbligo di restituzione; solo il desiderio di rendere il mondo intero una grande biblioteca. Gialli, romanzi, legal thriller e grandi biografie, libri di cucina e volumi per ragazzi.

Informazioni e contatti

Ingresso libero.

Web: www.soffitteinpiazza.it

- https://circ6.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=59700

Evento Facebook