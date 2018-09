"Soffitte in piazza" in 3ª Circoscrizione, il mercatino dell'usato arriva anche al Saval

Arriva anche in 3ª Circoscrizione l’iniziativa “Soffitte in piazza”, il mercatino dell’usato per ridare vita ad oggetti che non si usano più. L’appuntamento è per sabato 15 settembre, dalle 9.30 alle 17, nella piazza del Centro commerciale di via Marin Faliero, al Saval. L’iniziativa sarà riproposta sabato 17 novembre.

La partecipazione è rivolta a tutti i cittadini che, trasformandosi in commercianti per un giorno, avranno la possibilità di vendere le cose che non usano più: mobili, abiti, attrezzature sportive, biciclette, oggettistica, prodotti informatici e qualsiasi cosa sia rimasta inutilizzata in cantina. L’adesione è completamente gratuita e prevede, dopo l’iscrizione nella sede della Circoscrizione, l’assegnazione ad ogni partecipante di uno spazio dove esporre le proprie cose da vendere.



Per partecipare è obbligatoria l’iscrizione. Tutte le informazioni sul sito del Comune.



La manifestazione è organizzata dalla 3ª Circoscrizione con il supporto del Gruppo di Sostegno D.B.A. Italia Onlus, che ha curato gli aspetti relativi alla sicurezza. «Un’iniziativa che promuove l’importanza del riciclo e il riuso degli oggetti – afferma il presidente della 3ª Circoscrizione Nicolò Zavarise -, e che si inserisce perfettamente nella volontà dell’Amministrazione di rivitalizzare i quartieri e farli diventare luoghi di socializzazione. L’evento si inserisce in un più ampio progetto che interesserà il quartiere già dai prossimi mesi, con eventi e iniziative legate al Natale e che contribuiranno a migliorare la qualità della vita dei cittadini».