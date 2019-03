Alla Società Letteraria un incontro dedicato al giurista veronese Bartolomeo Cipolla

Si terrà giovedì 14 marzo, alle 17.30 alla Società Letteraria, il terzo appuntamento del ciclo di lezioni sui “Veronesi illustri nel panorama culturale e scientifico europeo”. Al centro dell’incontro, tenuto dal professor Giovanni Rossi dell’Università di Verona, la vita e l’operato del giurista Bartolomeo Cipolla.

La lezione, che si inserisce in un ciclo di seminari informativi sulla città e sui suoi personaggi celebri, è promossa dall’Associazione dei Consiglieri comunali Emeriti del Comune in collaborazione con l’Università e la Società Letteraria di Verona.



Gli appuntamenti proseguiranno fino a novembre. I prossimi sono: l’11 aprile, sul pittore Paolo Caliari, relatrice Francesca Rossi; il 16 maggio sul filologo e storico Scipione Maffei, relatore Gian Paolo Marchi; il 6 giugno sul musicista Antonio Salieri, relatrice Laura Och. Tutte le lezioni sono ad ingresso libero e si tengono negli spazi della Società Letteraria di Verona, in piazzetta Scalette Rubiani 1, con inizio alle 17.30