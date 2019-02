Alla Feltrinelli incontro con Sara Root, autrice dei nuovi manuali "Social for grannies"

Giovedì 21 febbraio 2019 alle ore 18.30 presso la Feltrinelli di via Quattro Spade 2 a Verona, si terrà l'incontro con Sara Root, autrice dei nuovi manuali "Social for grannies" (Cairo). Intervengono l'archeologo Roberto Sirigu e Ilario Toso, psicologo e psicoterapeuta.

Quattro utili manuali pubblicati in una collana innovativa pensata per tutti quelli che sono completamente a digiuno di App, social network e nuove tecnologie. Gmail, Facebook, Skype e Whatsapp per i nonni (ma non solo)… tutto quello che c’è da sapere lo trovate qui!