Sluff al Colorificio Kroen per una grande festa di inizio anno nuovo

Un modo per ringraziare i nostri tesserati offrendo vin brulè, due live internazionali d'eccezione e un dj set che vi farà digerire tutti i pandori e panettoni ingurgitati. Un'occasione per scambiarsi degli auguri memorabili. Il ribadire che le feste (ma soprattutto il far festa) non sono ancora finite.

Venerdì 04 gennaio



SLUFF

(dream pop, indie, shoegaze | Vienna)

BLANKET FORT

(lo-fi, folk | Manchester)