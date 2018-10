Lo slow food scende in piazza a Sommacampagna con il "Mercato della Terra"

Domenica 7 Ottobre si terrà in Piazza della Repubblica il quarto appuntamento con il Mercato della Terra. A partire dalle 9:00, fino alle 13:00, espositori e banchetti con i prodotti del territorio secondo i principi del buono, pulito, giusto. Tra i banchetti del mercato, ci sarà inoltre un punto informazioni sul territorio, curato dal gruppo Sommacampagna si racconta. Sarà anche possibile firmare per Madonna del Monte come luogo del cuore del FAI

Il Mercato della Terra a Sommacampagna, fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale e dall’Associazione Slow Food Garda Veronese, in collaborazione con l’associazione dei produttori del Broccoletto di Custoza, è stato inaugurato lo scorso 1° luglio, con notevole successo, ed è il primo mercato della terra (progetto slow food) in Veneto. Il Mercato della Terra è un’azione sinergica di tre assessorati, Politiche Agricole, Attività Produttive e Cultura Locale, per una promozione congiunta del territorio.

L’intento dell’Amministrazione è di lavorare per la valorizzazione delle risorse locali e del territorio, promuovendone la conoscenza e avvicinando produttori e consumatori al fine di incrementare le opportunità di commercializzazione di prodotti genuini, freschi e a prezzi congrui.

Per questi motivi si è accolta la richiesta, giunta dal Presidente dell’Associazione Slow Food Garda Veronese - Flavio Marchesini, di organizzare congiuntamente al Comune di Sommacampagna un mercato di agricoltori ed artigiani del cibo, con una partecipazione di oltre una trentina di espositori.

Il mercato si terrà quindi in Piazza della Repubblica, ogni prima domenica di ogni mese, dalle 9:00 alle 13:00.

«Il Mercato della Terra è un progetto culturale, oltre che economico e sociale, che come Amministrazione abbiamo inteso portare a Sommacampagna con la collaborazione di Slow Food. Si basa sul concetto di qualità del prodotto e sulla filiera breve e sostenibile con quindi, un diretto sostegno ai piccoli produttori di qualità del territorio. Le prime edizioni sono andata oltre le più rosee aspettative e ha visto la soddisfazione degli espositori e degli acquirenti confermando la cornice di Piazza della Repubblica come luogo ideale per questo tipo di attività» afferma l’assessore alle Politiche Agricole Giandomenico Allegri.

«Dal rapporto positivo con Slow Food, nato attorno al riconoscimento del broccoletto di Custoza come presidio, è nata l’idea di realizzare un Mercato della Terra a Sommacampagna. E’ il primo della Regione Veneto e ci consente di valorizzare il nostro Centro Storico. È un’occasione per realizzare un progetto di educazione alimentare e del gusto oltre alla creazione di momenti importanti di socialità. Ne abbiamo discusso anche con la consulta del Commercio che ha riconosciuto la validità dell’iniziativa» ha avuto modo di sottolineare l’assessore Trivellati.

«I Mercati della Terra sono stati istituiti già da diversi anni dalla Fondazione Slow Food per la Biodiversità ONLUS, e sono riservati solo ai piccoli agricoltori, produttori e artigiani del cibo selezionati in base ai tre principi di Slow Food: buono, pulito e giusto. Criterio imprescindibile è che i prodotti siano coltivati nel nostro territorio, nella nostra provincia e nelle provincie limitrofe. Tali mercati sono creati secondo specifiche linee guida, gestiti collettivamente, in cui si vendono prodotti con metodi di produzione sostenibili per l'ambiente, preservando la cultura alimentare delle comunità locali e contribuendo a difendere la biodiversità» come illustra il sig. Marchesini mandatario dell’associazione Slow Food Garda –Veronese.

«Sono i principi “buono, pulito e giusto” enunciati da Slow Food, che spingono l’Amministrazione ad offrire momenti di approfondimento culturale, con visite guidate in alcuni siti storici del Comune. Dopo la Pieve, Palazzo Terzi e Villa Venier, i volontari del gruppo di promozione del territorio Sommacampagna si Racconta domenica 7 ottobre accompagneranno gli avventori alla scoperta delle origini di Sommacampagna, con un approfondimento sulla storia insediativa e sulle origini della Piazza» conclude infine la consigliera alla promozione del territorio Eleonora Principe.