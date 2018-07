A Sommacampagna lo Slow Food è in piazza: torna il "Mercato della Terra"

Domenica 5 Agosto si terrà in Piazza della Repubblica il secondo appuntamento con il Mercato della Terra. A partire dalle 9:00, fino alle 13:00, espositori e banchetti con i prodotti del territorio secondo i principi del buono, pulito, giusto.

Il terzo appuntamento è previsto per il 27 Agosto, in concomitanza con la Fiera di Sommacampagna e sarà tenuta in Villa Venier. L’intento è quello creare un filo conduttore che dalle antiche tradizioni del territorio arriva a oggi, sottolineando la costante attenzione delle Amministrazioni verso i prodotti locali e una coltivazione locale, fresca e genuina, sostenendo le piccole imprese agricole del territorio.

Il Mercato della Terra a Sommacampagna, fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale e dall’Associazione Slow Food Garda Veronese, in collaborazione con l’associazione dei produttori del Broccoletto di Custoza, è stato inaugurato lo scorso 1° luglio, con notevole successo, ed è il primo mercato della terra (progetto slow food) in Veneto. L’Amministrazione comunale di Sommacampagna ha approvato l’attivazione in via sperimentale del Mercato della Terra, su proposta degli assessori alle Politiche Agricole Giandomenico Allegri e alle attività produttive Nicola Trivellati.

L’intento dell’Amministrazione è di lavorare per la valorizzazione delle risorse locali e del territorio, promuovendone la conoscenza e avvicinando produttori e consumatori al fine di incrementare le opportunità di commercializzazione di prodotti genuini, freschi e a prezzi congrui.

Per questi motivi si è accolta la richiesta, giunta dal Presidente dell’Associazione Slow Food Garda Veronese - Flavio Marchesini, di organizzare congiuntamente al Comune di Sommacampagna un mercato di agricoltori ed artigiani del cibo, con una partecipazione di oltre una trentina di espositori.

Il mercato si terrà quindi in Piazza della Repubblica, ogni prima domenica di ogni mese, dalle 9:00 alle 13:00. L’edizione di settembre viene invece anticipata il 27 agosto ed avrà luogo in Villa Venier in concomitanza con l’annuale Fiera di Sommacampagna.