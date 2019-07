Slayer in concerto a Villafranca di Verona per il Rock the Castle 2019

Saranno Slayer + Philip H. Anselmo & the Illegals (full Pantera set) i protagonisti della terza giornata del Rock The Castle a Villafranca di Verona il 7 luglio 2019. Si aggiungono alla line up Gojira, Overkill, Onslaught official Necrodeath e Carved!

Informazioni e contatti

Biglietti disponibili: https://explo.link/RockTheCastle19_Slayer

Biglietto singolo giorno: 60 euro + d.p.

Biglietto singolo giorno in cassa: 70 euro

Abbonamento (tre giorni): 146,96 euro + d.p.

Biglietto Royal (biglietto + Vip Pack Royal): 129,99 euro

Web: Facebook