Slash in concerto a Villafranca per la seconda giornata di "Rock the Castle"

Saranno Slash featuring Myles Kennedy and The Conspirators i protagonisti della seconda giornata del Rock The Castle 2019 a Villafranca di Verona il prossimo 6 luglio presso la splendida locatione del Castello Scaligero.

I biglietti sono disponibili su www.virginradio.it, presale esclusiva a partire dalle ore 12.00 di mercoledì 12 dicembre.

Biglietti disponibili anche su ticketone.it, vendita generale a partire dalle ore 12.00 di venerdì 14 dicembre.

Informazioni e biglietti

Biglietto singolo giorno: € 60,00 + d.p.

Biglietto singolo giorno in cassa: €70,00

Abbonamento (tre giorni): € 146,96 + d.p.

Biglietto Royal (biglietto + Vip Pack Royal): €129,99



Il Vip Pack Royal comprende:

Nr.1 Biglietto Posto Unico Singolo Giorno

Nr.1 Manifesto Rock The Castle 2019 da collezione (edizione limitata, numerata)

Nr.1 Laminato VIP commemorativo Rock The Castle 2019*

Nr.1 T-Shirt Rock The Castle 2019

Nr.1 Bandana RTC 2019

Nr.1 Plettro esclusivo Rtc 2019

Nr.1 Shopper Bag

Nr.1 Un Free Drink

Nr.1 Buono pasto da utilizzare presso i Food truck del Festival

Entrata Dedicata al giorno / Salta Coda

*I laminati sono solo a scopo commemorativo. Il laminato NON acquisisce o autorizza l’accesso alla Venue, aree VIP o backstageI biglietti del singolo giorno e il Vip Pack Royal sono già disponibili in prevendita esclusiva su ticketone.it per gli iscritti al Ticket Alert.

Ricordiamo che i biglietti dei concerti Vertigo sono in vendita esclusivamente sul circuito Ticketone. Eventuali tagliandi in vendita su altri circuiti non sono autorizzati e ci riserviamo il diritto di negare l’accesso.

(fonte Facebook)