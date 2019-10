«Sirene, Sibille, Madonne, gli archetipi», miti e danza a San Massimo

SIRENE, SIBILLE, MADONNE - Gli Archetipi

I miti e la dimensione simbolica del ballo sul tamburo attraverso gli archetipi femminili.

Laboratorio intensivo di ballo e viaggio antropologico-musicale intorno agli stili e ai riti del ballo n'gopp'o tammurro (tammurriate campane)

con Maria Piscopo.



Un laboratorio legato a un'idea di rito, comunione tra persone diverse e simili, forme materiali e invisibili, significati autentici mai tramontati, linguaggi, codici e ritmi, attraverso l'esplorazione delle forme antiche e simboliche del ballo sul tamburo (la tammurriata).



Articolazione del laboratorio:

Ascolto e studio delle espressioni musicali delle danze tradizionali;

lavoro di contestualizzazione della danza nel suo ambiente naturale;

esercizi corporei di ritmo e movimento;

esecuzione della danza prima per imitazione e poi per interiorizzazione;

Verranno utilizzate metodologie e tecniche espressive di teatroterapia con un approccio volto ad analizzare simboli e archetipi legati alle storie e all'immaginario dell'universo femminile.

Il laboratorio è rivolto a donne e uomini di ogni età



Consigli:

- abbigliamento comodo

- portare un tappetino da yoga



Quando e dove:

Sabato 16 novembre, dalle 16.30 alle 19.30

Alla Sala Circoscrizionale, via Anselmi 7/A, San Massimo - Verona.



Per info e iscrizioni:

M.Francesca Francioso 340.5509423

mfrancesca.francioso@gmail.com



Chi è Maria Piscopo:

Laureata in Saperi e Tecniche del Linguaggio Teatrale e in Storia delle Tradizioni Popolari, con tesi specialistica sulle varie forme di tammurriata campana, e specializzata in Teatro nel Sociale e Drammaterapia presso l'Università La Sapienza di Roma.

Danzatrice e insegnante di danze tradizionali del Centro Sud-Italia; specializzata nello studio e nell'approfondimento di balli tradizionali campani. Tiene corsi in tutta Italia e all'estero.

Ha fatto parte, per tanti anni, del gruppo di musica tradizionale 'A PARANZA R'O LIONE di Scafati; attualmente collabora con diverse formazioni musicali che si occupano di musica tradizionale campana e del Centro-Sud Italia in qualità di cantante, suonatrice di tamburi a cornice e danzatrice.

Da alcuni anni ha fondato e dirige PROGETTO SANACORE, formazione musicale, contenitore e, a sua volta, fucina di nuovi progetti. PROGETTO SANACORE reinventa un nuovo linguaggio della tradizione attraverso la collaborazione dei più talentuosi esponenti della musica popolare campana dell'ultima generazione.