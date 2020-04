"SipariOnline", la grande musica direttamente a casa vostra grazie al Teatro Ristori di Verona

Oggi l’esigenza primaria è rimanere a casa per arginare la diffusione del Covid-19, ma a tutti gli appassionati la voglia di provare le emozioni di un concerto dal vivo non è certo passata, anzi. Per colmare il vuoto creato da questa astinenza forzata, abbiamo pensato di riproporre alcune delle esecuzioni della nostra stagione 2019/2020, per continuare a essere vicini al nostro affezionato pubblico, a tutti coloro che amano la musica dal vivo e alle persone che sentano il desiderio di avvicinarsi, lanciando in occasione del periodo pasquale "SipariOnline", la rassegna di podcast dedicati ai grandi concerti ospitati sul palco del Teatro Ristori.

Primo appuntamento, in occasione della Pasqua, con la Sinfonia n.5 in do minore op. 67 di L.v.Beethoven interpretata dalla Bundesjugendorchester diretta da Lothar Zagrosek lo scorso 18 gennaio sul palco del Teatro Ristori, in occasione dell’anniversario del 250° dalla nascita del musicista e compositore tedesco.

Seguiranno poi settimanalmente altri appuntamenti con i grandi maestri e compositori che hanno incantato il pubblico del teatro durante la stagione: la Sinfonia n.3 Eroica di L.v.Beethoven eseguita dall’Orchestra Sinfonica della Radiotelevisione Slovena di Lubiana diretta da Mihail Agafita; la Camerata Salzburg, che il 18 ottobre scorso ha inaugurato la stagione concertistica del Teatro, farà risuonare nelle abitazioni le grandi musiche di Beethoven e Mozart: l’Ouverture del Coriolano e la Sinfonia n.35 Haffner.

E poi ancora Händel, Bach, Wagner e Verdi con l'ensemble di ottoni della Royal Concertgebouw Orchestra; il Concerto per due pianoforti n.10 di Mozart interpretato dal duo pianistico Tal & Groethuysen accompagnato dalla Camerata Salzburg; Ensemble Zefiro che suona rigorosamente su strumenti originali, con la cantata “Ich habe genung” di J. S. Bach e la straordinaria voce del basso Dominik Woerner molte altre proposte ancora.

