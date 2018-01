Simone Tempia presenta in Feltrinelli il suo libro "In viaggio con Lloyd"

Giovedì 18 gennaio 2018, alle ore 18.00, presso la Feltrinelli in via Quattro Spade 2 a Verona, sarà ospite Simone Tempia, ideatore e animatore della pagina Facebook "Vita con Lloyd" per presentare il suo nuovo libro "In viaggio con Lloyd. Un’avventura in compagnia di un maggiordomo immaginario" (Rizzoli – Lizard). Interviene il giornalista Andrea Gruberio.

A volte tocca inventarsi un amico per avere dei buoni consigli. Ed è proprio quello che ha fatto Sir, dubbioso signorotto nato dalla fantasia di Simone Tempia, quando ha deciso di immaginarsi il suo Lloyd, un maggiordomo inesistente che sa sempre trovare una risposta ai suoi dilemmi quotidiani.