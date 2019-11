Elena Dallorso e Francesco Nicchiarelli presentano "Signoramia" alla Feltrinelli

Giovedì 14 novembre alle 18.30, presso la Feltrinelli Libri e Musica di via Quattro Spade a Verona, Elena Dallorso e Francesco Nicchiarelli presenteranno “Signoramia” (Feltrinelli), il loro nuovo romanzo epistolare ricco di colpi di scena che, tra una ricetta e l'altra, fotografa con ironia e intelligenza i chiaroscuri delle relazioni moderne. L’incontro sarà introdotto dal giornalista Morello Pecchioli.

A seguire, alle ore 20, il Ristorante Famiglia Rana invita tutti lettori a continuare la serata a tavola con gli autori, per gustare insieme un menù ispirato alle ricette del libro tra una chiacchiera e l’altra, inaugurando così un ciclo di cene letterarie in collaborazione con Feltrinelli. La serata del 14 novembre, infatti, rappresenta il primo di diversi appuntamenti a tavola con gli autori, che si terranno al ristorante Famiglia Rana di Vallese di Oppeano (VR).

Il ristorante, immerso nella tranquillità della rigogliosa campagna veronese e della meravigliosa oasi naturalistica del Feniletto, nasce dal desiderio della famiglia Rana, proprietaria dell’omonimo celebre Pastificio, di trasmettere il proprio amore per la cucina e il piacere di condividere ricette sempre nuove, create per esaltare tutte le sfumature di sapore.

Tutto nasce dalla profonda esperienza nel mondo della pasta fresca a cui si associa la voglia di esplorare il meraviglioso universo dei gusti e diverse tradizioni di cucina. Il ristorante Famiglia Rana è stato infatti pensato per essere una cucina-fucina dove le idee, che provengono dall’esperienza di Rana in tutto il mondo, si trasformano in ricette e il gusto prende forma.

Per celebrare una storia che inizia con uno scambio di ricette e vede nascere, da una comune passione per la cucina, un’amicizia complice e giocosa tra Francesca, bibliotecaria milanese, e Fabio, ingegnere romano che si finge Maria per partecipare ad un blog quasi tutto al femminile, gli chef Rana hanno creato un menù speciale.

I piatti proposti seguono il fil rouge del romanzo, ispirandosi alle ricette della tradizione romana e di quella ligure che Francesca e Fabio condividono l’una con l’altro. Il menù verrà svelato solo durante la cena: una sorpresa golosa dall’antipasto fino al dolce!

Informazioni, contatti e prenotazioni

La partecipazione alla cena con Elena Dallorso e Francesco Nicchiarelli avrà un costo di 40 euro ed è necessario prenotare (+39 045 713 0047, info@ristorantefamigliarana.it). Tutti i partecipanti alla cena riceveranno in omaggio il romanzo “Signoramia”.

Signoramia (Feltrinelli) – di Elena Dallorso e Francesco Nicchiarelli

Inizia tutto con uno scambio di ricette. È così che Francesca, bibliotecaria milanese, conosce Fabio, ingegnere romano. Solo che il blog è quasi del tutto femminile, per cui Fabio non ci ha pensato nemmeno un secondo e, semplicemente, si è finto una donna facendo entrare in scena Maria. Doveva essere solo un gioco, il desiderio innocente di avere accesso a un circolo di persone che condividono la stessa passione per i fornelli, ma tra i due piano piano si sviluppa un’intesa. Di mail in mail, dai consigli di cucina passano a raccontarsi le loro vite: Francesca è sposata, con una famiglia caotica da gestire e una vita fin troppo pianificata; Fabio/Maria è più sregolato, single, reduce dall’ennesimo fallimento sentimentale. Diversissimi sulla carta, hanno invece un’istintiva affinità nell’approccio ai fornelli e alla vita. All’impiattaùmento preferiscono la sostanza e, come parola chiave, la “semplicità”: ingredienti genuini e tanta cura, in cucina come nei rapporti affettivi. Protetti dalle loro tastiere e da 632 chilometri di distanza, costruiscono un’amicizia complice e giocosa, sempre più stretta. Superano perfino un incontro a Roma in cui Fabio convince un’amica a prendere il suo posto pur di coprire la sua bugia, finché la verità emerge. Faranno pace? Si innamoreranno o resteranno amici?

Il Ristorante Famiglia Rana, immerso in un'oasi naturalistica, nasce nel 2017 dal desiderio di Gian Luca Rana e della famiglia di trasmettere il proprio amore per la cucina e il piacere di condividere ricette sempre nuove. Le proposte trovano vita dalla profonda esperienza nel mondo della pasta fresca, a cui si associa la voglia di esplorare il meraviglioso universo dei gusti e diverse tradizioni gastronomiche. L’ambiente del locale, dal design ricercato e curato nei minimi dettagli, è stato pensato per accogliere gli ospiti con lo stesso calore e la familiarità di casa. Diverse le experience possibili al ristorante: pasta class tenute dagli chef nell'aula didattica adiacente, rigeneranti passeggiate nella Valle del Feniletto, visita all’allevamento di cavalli Liberty Stable, visita all’orto e aperitivi all’aperto nell’uliveto.

Web: www.ristorantefamigliarana.it

Tel. +39 045 713 0047, info@ristorantefamigliarana.it

Chiuso domenica sera e lunedì.