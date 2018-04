Festa di compleanno per il Cohen Verona con l'imperdibile concerto di Sid Griffin

Sabato 7 aprile si festeggia il primo compleanno del Cohen con il ritorno di un grande artista americano: Sid Griffin.

Inizio concerto ore 21.30

Ingresso: cena + concerto 15€

solo concerto: 10€ con consumazione

Prenotazione tavoli: 045 8949522 whatsapp 3473234011

Co-fondatore del movimento Paisley Underground nella California di fine anni '80 insieme a Steve Wynn e Dan Stuart, Sid Griffin ha una carriera di grande spessore e una versatilità artistica evidente, iniziata nel punk californiano e poi sfociata nei The Long Ryders, band seminale del movimento alternative country degli anni '80, su cui hanno poi fatto riferimento in seguito band come Wilco e Son Volt.

Unendo elementi di punk, folk californiano, psichedelia ed elementi del british rock dei Beatles, i Long Ryders hanno visto momenti di gloria importanti nei primi anni '80, collaborando anche con l'ex Byrds Gene Clark nel loro cd "Native Sons". Di recente, a distanza di oltre 30 anni dall’ultima pubblicazione inedita, la band si è ritrovata in studio in California per registrare un nuovo lavoro che uscirà nell’estate 2018.

Ai Long Ryders, Griffin ha alternato una carriera solista qualitativamente validissima e il progetto The Coal Porters, un ensemble bluegrass alternativo basato in Inghilterra.

(fonte Facebook)