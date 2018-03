Lo spettacolo "Sic Transit Gloria Mundi" in scena all'Auditorium di Bovolone

Torna a Verona la Papessa di Alberto Rizzi. Dopo una tournée che sta spaziando in tutte le regioni italiane, continuando a riscuotere sold out e riconoscimenti, la produzione tutta veronese Sic Transit Gloria Mundi con Chiara Mascalzoni come protagonista celebra la Giornata Mondiale dei Diritti della Donna nell’Auditorium di Bovolone, il prossimo 10 marzo alle ore 21,00.

Incensato dai numerosi premi e riconoscimenti già ricevuti, Sic Transit Gloria Mundi continua a riscuotere eccellenti critiche dal settore e giunge a nuove selezioni di concorsi nazionali che lo vedranno finalista in Lombardia ed Emilia proprio il prossimo aprile. Notevole e prestigiosa, inoltre, l’attenzione da parte di direzioni artistiche internazionali. Lo spettacolo è, infatti, stato selezionato al New York Theatre Festival e al Festival Off d’Avignon 2018.

(fonte foto Ippogrifo Produzioni - © Raffaella Vismara)