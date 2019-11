"Si! e...?", uno spettacolo di improvvisazione al Teatro Satiro Off

Il 15 Novembre 1889 – Il Brasile si trasforma pacificamente in repubblica. Il 15 Novembre 1920 – A Ginevra si tiene la prima assemblea generale della Società delle Nazioni. Il 15 Novembre 1921 – Primo volo del dirigibile Roma fabbricato in Italia su progetto di Umberto Nobile e in dotazione all’esercito degli Stati Uniti. Il 15 Novembre 1990 – programma Space Shuttle: lo Space Shuttle Atlantis viene lanciato con il volo STS-38 (settimo volo). In questa fantastica ricorrenza potreste essere anche voi testimoni di un evento storico ed irripetibile: venite al Teatro Satiro Off Verona a vedere Improschegge, venerdì 15 novembre 2019.

Il nostro "Si! e...?" è uno spettacolo frizzante, travolgente, interattivo e dinamico dove nemmeno noi sappiamo cosa succederà! Il fondamentale di ogni improvvisatore? Dire “si, e…” all’idea del vostro compagno, accettare e costruire. (Deborah Frances-White – Tom Salinsky).

In Si! E..?", gli attori porteranno in scena uno spettacolo completamente improvvisato, senza scenografie nè costumi, prendendo spunto dai suggerimenti che il pubblico darà di volta in volta durante lo svolgersi delle scene, alternando i classici "games" di improvvisazione, improntati alla dinamicità e alla continua reazione agli input ricevuti, a improvvisazioni di stampo più teatrale, sempre con un occhio di riguardo alla comicità.

Tutto sarà condotto da un presentatore che potrà imporre sulle scene: regole, stili ed atmosfere. Sul palco ci sarà anche la presenza di un musicista che creerà accompagnamenti, tappeti musicali e suoni di vario tipo, anche questi tutti rigorosamente improvvisati.

Informazioni, prenotazioni e contatti

Biglietto intero: 10 euro

Ridotti: 7 euro

Under 26 anni e over 65 anni,

Soci Improschegge e Abit, prenotazioni entro martedì 12 novembre.

Mail: prenotazioni@improschegge.it

Web: www.improschegge.it



Inizio spettacolo ore 21.07, le prenotazioni saranno ritenute valide fino alle 20.50. Consigliamo di partire in anticipo per chi dovesse cercare parcheggio.