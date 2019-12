"Si! E…?", spettacolo di improvvisazione teatrale a Verona

Il 28 dicembre 1869 William Finley Semple, dentista americano, brevetta il chewing gum. Il 28 dicembre 1895 i Fratelli Lumière organizzano a Parigi la prima proiezione cinematografica pubblica a pagamento, sancendo così la nascita del cinema. Il 28 dicembre 1895 Wilhelm Röntgen annuncia la scoperta dei raggi X.

In questa fantastica ricorrenza potreste essere anche voi testimoni di un evento storico ed irripetibile: venite al Teatro Blu a vedere Improschegge, venerdì 28 dicembre 2019! Il nostro “Si! E…?” è uno spettacolo frizzante, travolgente e dinamico dove nemmeno noi sappiamo cosa succederà! Ti aspettiamo per scoprirlo insieme.



In “Sì! E..?”, il cui nome nasce dalla regola che ogni improvvisatore dovrebbe seguire, gli attori porteranno in scena uno spettacolo completamente improvvisato, senza scenografie nè costumi. Saranno i suggerimenti che il pubblico darà durante lo svolgersi delle scene ad ispirare gli attori! Lo spettacolo alternerà i classici “games” di improvvisazione, improntati alla dinamicità e alla continua reazione agli input ricevuti, a improvvisazioni di stampo più teatrale, sempre con un occhio di riguardo alla comicità.



Il tutto sarà condotto da un impeccabile presentatore che tirerà i fili dello spettacolo, imponendo sulle scene regole, stili ed atmosfere in base al proprio gusto personale. Sul palco anche un musicista che creerà accompagnamenti, tappeti musicali e suoni di vario tipo, anche questi tutti rigorosamente improvvisati.

Informazioni e contatti

Biglietto intero 10 euro.

Biglietto ridotto 7 euro per:

chi prenota entro il 25 Dicembre;

under 26 anni e over 65 anni;

soci Improschegge e Abit.

Prezzo speciale per i bambini, sconto del 50% su biglietto intero, fino a 10 anni di età.

Inizio spettacolo ore 21.07, le prenotazioni saranno ritenute valide fino alle 20.50. Consigliamo di impostare il navigatore su via Giuliari n° 29, il teatro si trova affianco alla chiesa.

Web: http://www.improschegge.it