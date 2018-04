"Sì? ...e?", uno spettacolo completamente improvvisato al Teatro blu

Il 15 aprile del 1452 nasceva Leonardo da Vinci, pittore, ingegnere e scienziato italiano; il 15 aprile del 1874 a Parigi era inaugurata la Prima mostra degli impressionisti, al n. 35 di Boulevard des Capucines; il 15 aprile del 1923 veniva introdotta sul mercato l’insulina per la cura dei diabetici; il 15 aprile del 1943 nasceva Claudia Cardinale, famosa attrice italiana.



In questa fantastica ricorrenza potreste essere anche voi testimoni di un evento storico ed irripetibile: venite al Teatro Blu a vedere Improschegge, domenica 15 aprile 2018! Il nostro "Si! E...?" è uno spettacolo frizzante, travolgente e dinamico dove nemmeno noi sappiamo cosa succederà! Ti aspettiamo per scoprirlo insieme.



In "Sì! E..?", il cui nome nasce dalla regola che ogni improvvisatore dovrebbe seguire, gli attori porteranno in scena uno spettacolo completamente improvvisato, senza scenografie nè costumi. Saranno i suggerimenti che il pubblico darà durante lo svolgersi delle scene ad ispirare gli attori! Lo spettacolo alternerà i classici "games" di improvvisazione, improntati alla dinamicità e alla continua reazione agli input ricevuti, a improvvisazioni di stampo più teatrale, sempre con un occhio di riguardo alla comicità.



Il tutto sarà condotto da due impeccabili presentatori che tireranno i fili dello spettacolo, imponendo sulle scene regole, stili ed atmosfere in base al proprio gusto personale. Sul palco anche un musicista che creerà accompagnamenti, tappeti musicali e suoni di vario tipo, anche questi tutti rigorosamente improvvisati.



Direzione artistica dello spettacolo a cura di Cambiscena.



Biglietto unico 8 euro, 6 euro per chi prenota entro il 13 Aprile.



Inizio spettacolo ore 21.07, le prenotazioni saranno ritenute valide fino alle 20.50.



Per informazioni e prenotazioni scrivi a prenotazioni@improschegge.it oppure vai sul sito http://www.improschegge.it/. Ti aspettiamo!