Il garage rock della Shantih Shantih live al Colorificio Kroen

Le Shantih Shantih sono una band rock’n’roll tutta femminile proveniente da Atlanta in Georgia (USA) tra chorus di impatto, fuzz e beat irresistibili. In apertura del loro concerto al Colorificio Kroen, si esibiranno i compari di scuderia Bee Bee Sea (anche loro su Wild Honey Records) per quella che sarà la loro unica l'unica data invernale, pronti a trascinarvi nel loro vortice di garage/psych rock'n'roll selvaggio e indemoniato.

Venerdì 13 dicembre 2019

GARAGE CORNER

SHANTIH SHANTIH

garage psych rock'n'roll | USA

BEE BEE SEA

garage rock'n'roll

Informazioni e contatti