Una "Shakespeare Week" di teatro online a Verona

"Shakespeare Week", sei giorni di eventi on line nel nome di Shakespeare e degli strumenti che abbiamo conosciuto nell'emergenza Covid. La Shakespeare Week è un festival di cultura teatrale che da 5 anni incontra la gente con Shakespeare, nelle strade, nei negozi, nelle piazze, in Teatro. A Verona, città dell'amore, città Shakespeariana per eccellenza. Quest'anno vogliamo renderlo accessibile a tutti, anche a te che sei distante e non puoi venirci a trovare. Interagendo con te in ogni evento, facendoti entrare in Casa shakespeare. Tu con noi!

Dal 16 al 21 giugno, ogni giorno alla stessa ora ci incontreremo: tu, noi e la "... bella Verona, dove la nostra scena s'apre", la città di Shakespeare, del teatro e dell'amore. E con il tuo aiuto la tecnologia utilizzata in questo periodo di emergenza, diventa strumento per portarti con noi, presente, accolto, ascoltato, ricambiato. E con te tutti gli amanti di Shakespeare e della Cultura Comune Europea.

IMPORTANTE: lo spettacolo "COV_ID: ROMEO" ha evento e biglietteria dedicata.

Il programma

Martedì 16 ore 20: Shakespeare Walk. Passeggiata in angoli nascosti della città con la citazione delle 37 opere attribuite a Shakespeare.

Mercoledì 17 ore 20: Shakespeare Interactive Museum. Un viaggio alla scoperta della tua anima shakespeariana, e all'incontro con Giulietta e la sua storia.

Giovedì 18 ore 20: Romeo & Juliet Experience. Una guida ti conduce alla scoperta di Verona incrociando Giulietta e Romeo.

Venerdì 19 ore 20: Ariel Afternoon. Sperimentazioni video vocal musicali.

Sabato 20 ore 20: COV_ID: ROMEO ----- PRIMA NAZIONALE. Spettacolo di STREAMING DRAMA ®: Giulietta e Romeo riscritto da Andrea De Manincor in un adattamento speciale per lo streaming. Evento e biglietteria dedicata.

Domenica 21 ore 20: Shakespeare Dinner. Ceniamo assieme agli attori in diretta dalla Osteria Vecia Dogana!

Biglietti: partecipazione riservata ai donatori della campagna di crowdfunding su produzionidalbasso.it e agli acquirenti dei biglietti virtuali reperibili sui social.

"COV_ID: ROMEO" evento: https://www.facebook.com/events/682228495657807/.

Gli eventi, ad eccezione di "COV_ID: ROMEO" saranno comunque visibili all'esterno della piattaforma ZOOM da You Tube.

