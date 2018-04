Shakespeare Week con teatro, visite guidate, kids lab e cene tematiche a Verona

Rappresentazioni teatrali, visite guidate, passeggiate, laboratori per bambini, mercato dell’artigianato ma anche aperitivi in musica e cene a tema. È quanto propone la Shakespeare Week, cinque giornate di eventi, dal 21 al 25 aprile, per festeggiare l’anniversario del celebre poeta inglese e il forte legame con la città di Verona.

Il festival, che si svolgerà principalmente nel quartiere dei Filippini, è promosso dall’associazione Casa Shakespeare Verona con il patrocinio del Comune.

Un’iniziativa di respiro nazionale, per diffondere la conoscenza di Shakespeare e della sua poetica tra gli appassionati ma soprattutto tra i giovani e gli studenti. Momento clou delle giornate, sarà la rappresentazione di alcune delle opere Shakespeariane più famose, che saranno ospitate negli spazi del teatro Satiro Off, nel cuore dei Filippini, con inizio alle 19: ‘Tempesta’ sabato 21 aprile, ‘Come la cenere’ domenica 22 , ‘La bisbetica domata’ lunedì 23, ‘Hamletelia’ martedì 24 e ‘Midsummer Night’s Dream’ mercoledì 25.

Inoltre: passeggiate nel centro cittadino, trasformato in teatro diffuso, itinerante e condiviso, dove i negozi saranno spazi teatrali e musei shakespeariani temporanei, in cui verranno raccontate le opere del bardo; ai Filippini, aperitivi e cene saranno dedicati al tema con performances che accosteranno in modo creativo la poetica di Shakespeare alla musica e al cibo; per i più piccini, ‘kids lab’, un’esperienza di primo contatto divertente e appassionante, con laboratori tematici dove giocare con Shakespeare e le sue opere.

Il programma completo sul sito www.shakespeareweek.it.

(fonte foto Facebook)