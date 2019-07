Al Teatro Satiro Off di Verona lo "Shakespeare Interactive Museum"

Casa Shakespeare, in collaborazione con Roberto Fazio Studio, presenterà dal 21 giugno 2019 il Shakesperare Interactive Museum (SIM) , un’esperienza immersiva e interattiva nel mondo di Shakespeare, alla scoperta dei suoi personaggi e dei luoghi di Verona, che si svolgerà all'interno del Teatro Satiro Off, in via Vicolo Satiro 8, quartiere Filippini.

Attraverso un sistema di interazione multimediale, all'ingresso il visitatore prenderà le sembianze di una delle anime dei personaggi di Romeo e Giulietta e interagirà con gli stessi grazie ad una spettacolare videoinstallazione interattiva. L'esperienza totalizzante da un punto di vista emotivo e sensoriale si conclude con una performance teatrale live con scenografia 3D, dove Giulietta racconterà la tragica storia attraverso i luoghi della città che Shakespeare ha reso famosa nel mondo.

Grazie agli strumenti di alta tecnologia, i visitatori prenderanno parte ad uno spettacolo di proiezioni, suoni, immagini e performance teatrali della durata di 30 minuti che faranno rivivere la magia e la tragicità dell'opera maestra di Shakespeare. Il SIM è realizzato con il contributo di Fondazione Cariverona e patrocinato da Regione del Veneto, Provincia di Verona e Comune di Verona.

Informazioni e contatti

Fino al 31 agosto, dal martedì alla domenica, alle ore 11, 15 e 17, sarà possibile assistere all’iniziativa in lingua inglese; dal 1° al 15 settembre, dal venerdì alla domenica, sempre negli stessi orari, lo spettacolo sarà in italiano.

tel.: 3400523801 - www.casashakespeare.it – info@casashakespeare.it - https://www.facebook.com/julietsummerfest