Prima apertura a Verona per lo "Shakespeare Interactive Museum"

Una mostra interattiva in cui il visitatore viene calato all'interno del mondo di Shakespeare e della famosa storia di "Romeo e Giulietta".

Nato nell’ambito del progetto Shakespeare2018, co prodotto da Casa Shakespeare e Sycamore T Company, Shakespeare Interactive Museum presenta: una mostra di memorabilia cinematografiche dei film di Zeffirelli e Branagh; una personale fotografica di Manuela Giusto, con scatti di Shakespeare Re-Loaded Festival 2016 e del Backstage di Sh-ort-akespeare; una rappresentazione teatrale aumentata in cui Giulietta accompagna il visitatore in un video mapping dei luoghi più significativi della tragedia dei due amanti; la proiezione degli Sh-ort-Shakespeare.