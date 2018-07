Al Teatro Romano la prima nazionale dello spettacolo "Shakespeare in Love"

Debutta mercoledì 25 luglio al Teatro Romano la prima nazionale di "Shakespeare in Love", versione italiana dello spettacolo teatrale tratto dalla sceneggiatura dell’omonimo film, vincitore di sette premi Oscar. In replica fino a sabato 28 luglio, lo spettacolo si inserisce nella 70o edizione dell'Estate Teatrale Veronese, a chiusura del festival shakespeariano. Una delle più grandi produzioni mai ospitate al Teatro Romano, con ben 19 attori in scena a cui si aggiunge un protagonista a quattro zampe, la cagnolina My, a pieno titolo nel cast e presente anche oggi in Comune, dove i protagonisti sono stati accolti dall’assessore alla Cultura Francesca Briani.

Prodotto da Alessandro Longobardi per Officine del Teatro Italiano e Carlo Buttò, lo spettacolo è diretto da Giampiero Solari, con Bruno Fornasari come regista associato e con l'adattamento per il teatro di Lee Hall nella traduzione di Edoardo Erba. Nei panni dei due protagonisti, gli attori Lucia Lavia e Marco De Gaudio, affiancati da una squadra esplosiva di giovani artisti, per uno spettacolo incalzante, pieno di colori e di musica.

Sul palcoscenico viene presentata la vicenda di Will Shakespeare, giovane autore emergente che ha difficoltà a scrivere il copione della commedia che gli è stata commissionata; in cerca di ispirazione si imbatte in Viola De Lesseps, nobildonna in procinto di sposarsi che si presenta alle audizioni travestita da ragazzo per realizzare il sogno di recitare a teatro, professione proibita per le donne durante l'epoca elisabettiana. L'impossibile passione tra i due servirà da esempio a Shakespeare per scrivere una storia tra le più famose al mondo, quella di Romeo e Giulietta.

Per tutte le informazioni su orari e biglietti è possibile visitare il sito estateteatraleveronese.it, oppure scrivere alla casella di posta spettacolo@comune.verona.it e telefonare al numero 045 8077500.