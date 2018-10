Sfumature di blu. Laboratorio di mandala per ridurre ansia e stress

Il mandala è un disegno simbolico, introdotto in psicologia da Carl Jung, il quale lo considera archetipo di ordine interiore e simbolo della totalità. Nel corso del laboratorio si impareranno strategie utili per gestire creativamente ansia e stress, attraverso il disegno del proprio mandala personale (mandala base geometrico), privilegiando l’uso del colore blu, associato alla calma, alla pace e alla serenità emotiva. Si precisa che la tecnica del mandala è accessibile a tutti e non richiede alcuna precedente esperienza di pittura o disegno.

NOTE ORGANIZZATIVE

La giornata è a numero chiuso: max 10 partecipanti.

Data: Domenica 16 Dicembre 2018

Orario: 09.30 / 16.30 con pausa pranzo

Conduttrice: dott.ssa Elisabetta Lucchi, pittrice e facilitatrice di mandala

Quota di partecipazione: Euro 50,00 + IVA



Materiali occorrenti: ogni partecipante dovrà portare con sé matita da disegno, gomma, matita-gomma, temperamatite, compasso, riga (60 cm), forbice, matite colorate di buona qualità, avendo cura di avere una certa scelta di diverse sfumature di blu (ad esempio: chiaro, scuro, azzurro, celeste, oltremare, cobalto, indaco, turchese, ecc.).



Per informazioni ed iscrizioni, si prega di rivolgersi alla Segreteria Organizzativa dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 16.30

Telefono: 045 913765 o via mail: centrocamilliano@sentieriformativi.it