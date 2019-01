Lo spettacolo "Sfrattati" in scena presso Modus: la guerra tragicomica per la vita

Nuovo appuntamento al Modus, il teatro di piazza Orti di Spagna, con lo spettacolo “Sfrattati” del Teatro Impiria, in replica sabato 2 febbraio alle ore 21.15 e domenica 3 febbraio alle ore 18.00.

Una sagace e divertente commedia dove la comicità non rimane fine a se stessa ed assume i connotati della satira di costume. Un proprietario di casa molto convenzionale tenta di sfrattare un inquilino molto originale. Fra i due inizia un duello senza esclusione di colpi (di scena ovviamente!). Invenzioni, trucchi, gags e battute al vetriolo si susseguono a ritmo serrato in due atti dove i ruoli dei due protagonisti finiscono per confondersi e sovrapporsi in un imprevedibile finale a sorpresa.

Una critica severa, seppure con toni scherzosi, al mondo attuale, al sistema bancario, alla situazione (drammatica) degli sfratti nel nostro paese. Una sagace e divertente commedia, una grande prova d’attore della affiatata coppia Rozzi-Ruzzenenti che interpretano al meglio l’ultimo lavoro di Renzo Segala, autore già noto per i suoi testi satirici. Lo spettacolo torna a Verona all’interno del percorso “Ridere fa bene agli addominali” che Modus propone per offrire al suo pubblico una serie di commedie e monologhi dove il teatro è espressione dell’esistenza umana: un compendio di allegria e di giudizio.

Le musiche sono di Michele Bombatomica & The Dirty Orkestra, tratte da “Doomed, out of tune and in the hands of a madman”, album recensito dalla rivista Blow Up fra le migliori novità discografiche indipendenti del 2014.