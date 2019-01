A Santa Lucia è in arrivo un'imperdibile sfilata di Carnevale con le maschere più famose

Anche quest'anno la 4^ Circoscrizione, in occasione del Carnevale, organizza, in collaborazione con i Comitati Carnevaleschi del territorio le grandi sfilate per le vie dei nostri quartieri alle quali parteciperanno le più note maschere del Carnevale Veronese e avranno come ospite d'onore il "Papà del Gnoco".

Indipendenza - Santa Lucia - Golosine

Domenica 24 Febbraio 2019 dalle ore 14.00

La sfilata seguirà il seguente percorso: partenza da Piazza del Quadrato Santa Lucia - via Monzambano, via Valeggio, via Tevere, via Cavriana, via Ghetto, via Dora Baltea, via Rienza, via Prina, via Golosine, via Bassa, via Carlo Alberto, via Ottavio Caccia e arrivo sul piazzale della chiesa di Santa Maria Assunta a Golosine alle ore 18.00 circa dove si terrà la festa conclusiva con le maschere partecipanti.