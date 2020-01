Grande sfilata delle maschere di Carnevale a San Michele

Il Comitato Benefico del Carnevale di San Michele invita tutti, grandi e piccini, domenica 26 gennaio 2020 alla tradizionale "Sfilata delle maschere" per le vie del quartiere con partenza alle ore 14 da Via Tiberghien (vicino al parcheggio).

Il percorso

Partenza da Via Tiberghien il corteo prosegue per Via Monti, Via Benedettine, Piazza del Popolo, Via Unità d'Italia, Via Madonna di Campagna, Piazza Madonna di Campagna, Via Sogari, Via Monte Bianco, Via Marmolada e termina in Via Dolomiti dietro la Basilica di Madonna di Campagna.

Informazioni e contatti

Web: https://circ7.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=36974