Sfilata notturna dei carri di carnevale per la terza edizione di "Verona allegra"

Il Comitato Bacanal ricorda l’indimenticabile sire del carnevale Veronese. A poco più di due anni dalla scomparsa di Luigi D’Agostino, ‘Ginetto’, per 55 anni guida e cuore del carnevale scaligero, si terrà sabato sera, 15 giugno, la 3ᵃ edizione della ‘Verona Allegra’, la sfilata notturna dei migliori carri allegorici a lui dedicata.

La manifestazione, la cui prima edizione cadde proprio nel giorno della scomparsa di D’Agostino, avrà inizio da Corso Cavour con la partenza del corteo illuminato dalle ore 21. I 10 carri in parata proseguiranno su Regaste San Zeno fino in piazza Corrubbio, per concludere la sfilata in piazza San Zeno. Durante il percorso saranno distribuiti gratuitamente giocattoli e dolciumi ai bambini. In piazza San Zeno saranno attivi stand gastronomici, che proporranno i tipici gnocchi di carnevale.

L’evento, promosso dal Comitato Carnevale Bacanal de Gnoco e dal Comune, è stato presentato questa mattina dall’assessore al Decentramento Marco Padovani insieme al presidente del Bacanal del Gnoco Valerio Corradi.