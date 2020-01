Indipendenza, Santa Lucia e Golosine: sfilata di carnevale nei quartieri

In occasione del Carnevale 2020 il Comitato Carnevale Bacanal del Gnoco, con il contributo ed il patrocinio della Quarta Circoscrizione, presenta una sfilata carnevalesca per le vie dei nostri quartieri, organizzata in collaborazione con il Comitato Benefico Re Goloso, Il Duca della Pearà, Il conte della Via Bassa e Castaldo de La Cioda, alle quali parteciperanno le più note maschere del Carnevale Veronese e, come ospite d'onore, il "Papà del Gnoco".

Domenica 16 febbraio 2020 dalle ore 14.30 la sfilata seguirà il seguente percorso: Partenza da Piazza del Quadrato Santa Lucia - via Monzambano, via Valeggio, via Tevere, via Cavriana, via Ghetto, via Dora Baltea, via Rienza, via Prina, via Golosine, via Bassa, via Carlo Alberto, via Ottavio Caccia e arrivo sul piazzale della chiesa di Santa Maria Assunta a Golosine alle ore 18 circa dove si terrà la festa conclusiva con le maschere partecipanti.

Web: https://circ4.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=16381