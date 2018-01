Doppia sfilata di maschere in 4ª Circoscrizione per festeggiare il Carnevale

La 4ª Circoscrizione festeggia il Carnevale con due sfilate in programma sabato 20 gennaio e domenica 4 febbraio. La prima sfilata si terrà a Madonna di Dossobuono, sabato 20 gennaio con partenza alle 14 dal campo da calcio parrocchiale in via Mantovana. Il corteo proseguirà per via Santuario della Salute, per svoltare poi in via Mantovana e concludersi al campo da calcio parrocchiale.

La seconda si terrà nel Quartiere Indipendenza, a S. Lucia e Golosine, domenica 4 febbraio con partenza alle 14 da via Caccia. Il corteo proseguirà per via C. Alberto, via Bassa, via Golosine, via L. Prina, via Rienza, via Dora Baltea, via Ghetto, via Curtatone, piazza dei Caduti, via Valeggio, via Monzambano, con arrivo in piazza del Quadrato. Alle 18, a conclusione della sfilata, si terrà la festa di chiusura con tutte le maschere partecipanti. Per informazioni è possibile contattare la sede della 4ª Circoscrizione, al numero 045/954784.

Gli eventi, organizzati dalla 4ª Circoscrizione in collaborazione con il Comitato Benefico Re Goloso e le maschere Duca della Pearà, Conte della via Bassa e Castaldo de La Cioda, sono stati presentati oggi dal presidente circoscrizionale Carlo Badalini.

«Due momenti di festa sentiti e molto partecipati dalla cittadinanza – sottolinea il presidente Badalini –. Entrambe le sfilate saranno accompagnate da un complesso bandistico con majorette e vedranno la partecipazione delle più note maschere del carnevale veronese, con ospite d’onore il Papà del Gnoco».