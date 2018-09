Al via a Verona la "Settimana nazionale della dislessia"

Verona: al via la 3^ Edizione della Settimana Nazionale della Dislessia dal 1 - 7 ottobre 2018.

Anche la Sezione provinciale dell’Associazione Italiana Dislessia di Verona propone in città e in provincia un ricco programma di iniziative rivolte a genitori, insegnanti e, per la prima volta, a giovani adulti con DSA che si affacciano al mondo universitario e del lavoro