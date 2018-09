A San Giovanni Lupatoto è in arrivo la "Settimana dello Sport"

È stata presentata nella Sala Rossa dei Palazzi Scaligeri, la Settimana dello Sport in programma a San Giovanni Lupatoto dal 15 al 24 settembre. Sono intervenuti il Vicepresidente della Provincia Pino Caldana, il Sindaco di San Giovanni Lupatoto Attilio Gastaldello, il presidente della consulta dello sport di San Giovanni Lupatoto Gianpaolo Aloisi, l'Assessore al Sociale di San Giovanni Lupatoto Maurizio Simonato, l'Assessore all'Istruzione e Pari opportunità di San Giovanni Lupatoto Debora Lerin e il Responsabile di “Sport di Più” Alberto Cristani.

La novità principale di questa edizione sarà l’attività di sensibilizzazione verso le discipline motorie degli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado Cangrande, Pindemonte, Ceroni, Cesari e Marconi. Ciascuna scuola ospiterà due professionisti dello sport. I campioni che interverranno sono: Diego Nargiso, Davide Tortora, Paola Pezzo, Riccardo Rizzardi, Roberto Di Donna, Claudio Zambonin, Luciano Zerbini, Giovanni (Gianni) Modena, Wendy Baonga, Michele Damiani, Mauro Bergamasco, Laura Lorenzetti, Vincenzo Chimirri, Giulia Martinengo ed Eros Poli.

Inoltre per i più piccoli, dalle classi seconde della primaria fino alle terze della secondaria di primo grado, sono previste attività di formazione sportiva al palazzetto di via Monte Ortigara e nelle palestre di alcuni istituti. Tra gli eventi più importanti della Settimana dello Sport, il 15 settembre, l’inaugurazione del palazzetto di via Monte Ortigara, aperto a inizio anno e fiore all’occhiello dello sport lupatotino, con i suoi 450 posti a sedere.

Giovedì 20 settembre alle 21 a Casa Novarini, la Polisportiva Libertas Lupatotina organizza il convegno “Muoversi che piacere!” per spiegare il valore della psicomotricità nella crescita dei bambini. Il relatore sarà Pierpaolo Gobbi, psicomotricista. In programma anche una camminata in notturna, organizzata dal gruppo Amici della Montagna, vicino al fiume Adige venerdì 21 settembre alle 18, con ritrovo in piazza Umberto I.

Sabato 22 si inizia alle 9,30 con l’inaugurazione della pista di atletica G. Mozzo, recentemente rifatta. Alle 14, invece, verrà inaugurato l’impianto sportivo G. Battistoni, da poco rinnovato. Infine, lunedì 24 alle 19 si terrà la festa di chiusura al Pepperone di San Giovanni Lupatoto.