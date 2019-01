La serie tv evento "Adrian" in diretta dal Teatro Camploy di Verona

"Adrian" è una serie televisiva d'animazione ideata, scritta e diretta da Adriano Celentano in onda su Canale 5, in diretta dal Teatro Camploy a partire da lunedì 21 e martedì 22 gennaio.



Alla produzione del Clan Celentano, hanno collaborato eccellenze assolute dei rispettivi campi come Nicola Piovani per le musiche, Milo Manara per i disegni e alcuni giovani della scuola Holden di Alessandro Baricco per la sceneggiatura. Ci sarà tantissima musica, e tutti i brani andranno a far parte del cd "Adrian" prodotto dal Clan Celentano.

Promo della serie tv "Adrian" - fonte Facebook

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito web dedicato alla serie tv "Adrian".

Il programma degli spettacoli al Teatro Camploy

1^ puntata: lunedì 21 gennaio

2^ puntata: martedì 22 gennaio

3^ puntata: lunedì 28 gennaio

4^ puntata: lunedì 4 febbraio

5^ puntata: lunedì 11 febbraio

6^ puntata: lunedì 18 febbraio

7^ puntata: lunedì 25 febbraio

8^ puntata: lunedì 4 marzo

9^ puntata: martedì 5 marzo

Per le serate del 21 e 22 gennaio i biglietti si troveranno in vendita a partire dalle ore 10 del giorno 18 gennaio 2019 sul circuito getiket.

(fonte Comune di Verona)