Patrocinato dal Comune di Verona l'incontro promosso da Fortezza Europa "Sergio Ramelli: la via da non scordare"

In data 26 Aprile 2018 l’Associazione culturale Fortezza Europa organizza un convegno in Sala Lucchi sita in piazzale Olimpia, 3: "Sergio Ramelli: la via da non scordare".

Trent’anni fa veniva istituita a Verona Via Ramelli, la prima in Italia. Giovedì sera ricorderemo la storia di Sergio Ramelli.

Dopo i saluti iniziali dell’On. Ciro Maschio – Presidente del Consiglio comunale Verona – interverranno:

Guido Giraudo – scrittore, autore del libro "Sergio Ramelli. Una storia che fa ancora paura".

Marco Carucci – giornalista, autore del libro "Sergio Ramelli. Quando uccidere un fascista non era reato".

Roberto Bussinello – promotore per istituire la Via Sergio Ramelli nella città di Verona.

Modera Andrea Bacciga – consigliere comunale Verona.

L’incontro è patrocinato dal Comune di Verona.