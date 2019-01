"I luoghi degli scrittori veneti", incontro con Sergio Frigo presso la Cantina Corte San Benedetto

L'11 gennaio 2019 alle ore 18, presso la Cantina Corte San Benedetto in via Casa Zamboni, 8 ad Arbizzano di Negrar in Valpolicella, Martina Benati dialoga con Sergio Frigo: "I luoghi degli scrittori veneti" (Mazzanti Libri, 2018).

Nell’ambito del Premio Emilio Salgari di Letteratura Avventurosa, L’avventura oltre l’avventura, organizzata dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Negrar e dall’Università del Tempo Libero di Negrar, con il patrocinio ed il sostegno del Comune di Negrar e con la attiva collaborazione della Rivista e Associazione Culturale Ilcorsaronero, Libreria Terradimezzo, Pantheon Verona Network, APS Books & Games, CPIA Verona, Associazione MicroCosmo onlus, Yap edizioni, Onice Design, Hotel Villa Moron di Negrar, Trattoria Caprini di Torbe (Vr), Cantina Corte San Benedetto, Arbizzano e il patrocinio della Provincia di Verona, organizzano un incontro mensile (di venerdì) tra lettori e narratori italiani da settembre 2018 a maggio 2019. Gli appuntamenti si svolgeranno in ville della Valpolicella e alcuni romanzi saranno presentati ai lettori di scuole del territorio, del Liceo Scientifico Messedaglia e della Casa Circondariale di Montorio.

Poiché la letteratura è universale, ignorando barriere e confini, l’ingresso è libero. L’iniziativa promuove l’interesse per la lettura e, suggerendo un rapporto proficuo tra lettore e libro, ne suscita fascino e piacere. La lettura aiuta a comprendere, a interpretare e conoscere un’opera. Trasforma il sogno in vita e la vita in sogno. Contribuisce alla libera formazione della persona, interpreta il mondo ma non si arroga il compito di cambiarlo.

Al termine un brindisi con i lettori di Negrar, della Valpolicella, di Verona, che vorremmo numerosi, allieterà il lungo percorso che si concluderà nel maggio 2019. Un’ occasione per ritrovarsi e conoscere nuovi amici lettori.