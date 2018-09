Serata di presentazione del corso per diventare volontario della Croce Rossa

Vi aspettiamo lunedi 1 ottobre 2018 alle ore 20:30 in Via San Marco 121 presso l’Auditorium del Centro Don Calabria alla Serata Presentazione del nuovo Corso di Accesso per diventare Volontario di Croce Rossa che si terra' nel mese di OTTOBRE.

Il corso inizierà con la prima lezione mercoledì 3 ottobre alle ore 20:30 presso la stessa struttura dove si è tenuta la presentazione. Si può diventare Volontario a partire dai 14 anni. Gli incontri si terranno il lunedì (sera), mercoledì (sera) e sabato (mattina/pomeriggio).



Il corso durerà un mese e terminerà in ottobre. Durante il corso vengono date diverse nozioni, iniziando dalla storia della Croce Rossa, ai 7 Principi fondamentali, nozioni di Diritto Internazionale Umanitario, introduzione a tutte le 6 Aree di Croce Rossa finendo con nozioni base sul primo soccorso laico ed il BLS.



Al termine del corso e solo ad esame superato, si diventa Volontari di Croce Rossa Italiana (non soccorritore in ambulanza).



Da volontario potrai svolgere un sacco di attività soprattutto nel sociale, e se hai tra i 14 e i 32 anni anche nell'area Giovani, inoltre potrai accedere a tutti i corsi di specializzazione, tra cui OPEM (OPeratore Settore EMergenza), TSSA (soccorritore in ambulanza) e molti altri.



Ai Volontari di Croce Rossa viene chiesto di garantire un minimo di 6 turni ogni 3 mesi. Il corso di accesso ha un costo di 10 euro e solo in seguito al superamento dell'esame dovrà essere versata la quota associativa annuale pari a 10 euro (questa quota può variare in base alla delibera nazionale).



Per confermare la partecipazione al corso viene richiesto di compilare una scheda, disponibile sia su modulo cartaceo o on-line. Puoi gia' precompilare la SCHEDA di ADESIONE al fine di trovarla gia' precompilata, CLICCA QUI per COMPILARE IL MODULO ON_LINE (https://goo.gl/forms/zQnBVeBTtvmqoAiy2)



Durante la serata di presentazione/prima lezione sarà possibile ritirare la scheda o firmare direttamente il modulo compilato on-line.



Tutte le informazioni inerenti le frequenze, gli eventuali costi e tutto ciò che riguarda le attività del Comitato CRI di Verona verranno fornite durante la serata di presentazione.