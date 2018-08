Una serata dedicata a Tolkien presso l'Area Exp di Cerea

L’Associazione Culturale “Cerrus-Etum” vi invita al nostro prossimo evento, in programma sabato 8 settembre, alle ore 18, presso la sala convegni dell’area Exp di Cerea. Questa volta parleremo di fantasy, in particolare dell’immaginario tolkeniano, avremo ospite - per la seconda volta in questi ultimi anni - l’esperto, scrittore e calligrafo Roberto Fontana.