Al Teatro Ristori la serata dantesca "Fatti non foste a viver come bruti"

Sabato 5 ottobre 2019 alle ore 20.30 al Teatro Ristori la Società Dante Alighieri - Comitato di Verona, propone una serata speciale sulla Divina Commedia con il prof. Gregorio Vivaldelli.

La serata sarà dedicata alla seconda parte dell'ottavo girone dell'Inferno che Dante chiama "Malebolge": si tratta della zona nella quale il Sommo Poeta colloca i fraudolenti, cioè coloro che hanno trascorso la loro vita terrena a ingannare gli altri.Sarà analilzzata in particolare la quinta bolgia, quella dei barattieri, sottolineando la particolarità tragico - comica dei suoi custodi infernali e, nella parte finale dell'intervento, si cercherà di offrire una sintesiessenziale del celeberrimo cato di Ulisse, collocato nell'ottava boliga, quella dei consiglieri fraudolenti.

L'iniziativa è pensata come un'occasione per condividere la bellezza del linguaggio poetico di Dante e per scoprire - con giovani e adulti, esperti e meno esperti - il patrimonio di umanità che è la Divina Commedia. Con un linguaggio semplice e comprensibile, il prof. Gregorio Vivaldelli, dottore in Teologia Biblica, offre una lettura della Divina Commedia che permette di affrontare la propria vita come un cammino interiore nel quale ognuno è chiamato ad evolvere, a crescere e maturare.

Informazioni e contatti

Web: https://www.comune.verona.it

Sabato 5 ottobre 2019 ore 20.30, Teatro Ristori.

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.