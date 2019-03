Al Teatro Laboratorio una serata dedicata ai grandi cantautori italiani degli anni '60-'70

Serata '76-'77 grandi cantautori al Teatro Laboratorio di Verona: venerdì 22 marzo ripercorriamo quella stagione. Negli anni 1976-77 si tenne al Teatro/Laboratorio di Verona una grandiosa stagione di una cinquantina di concerti di grandi cantautori italiani.

Nell’ambito dei festeggiamenti per i 50 anni del glorioso teatro veronese, venerdì prossimo, 22 marzo, alle 21, nell’attuale sede all’Arsenale, Enrico de Angelis, che curò quella programmazione su stimolo dell’indimenticato Ezio Maria Caserta, rievocherà l’esperienza anche proponendo all’ascolto brani di storiche registrazioni live effettuate in alcune di quelle lontane serate, con la voce di artisti quali Roberto Benigni, Gino Paoli, Francesco Guccini, Paolo Conte (fu quello il primo concerto della sua vita), Roberto Vecchioni, Angelo Branduardi, Gianna Nannini, Ivan Della Mea, Paolo Pietrangeli, Alberto D’Amico, Margot, Duilio Del Prete, Renzo Zenobi, Giorgio Lo Cascio e altri, nonché di un eccezionale artista di valore mondiale come Léo Ferré.

Per questa serata il T/Lab fa un biglietto simbolico di 3 euro. Nella foto di Alba Avesini, tre dei protagonisti di quella stagione, Paoli, Vecchioni e Guccini, in una tavolata dell’epoca con Enrico de Angelis.

Info 0458031321 – 3466319280 www.teatroscientifico.com